《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委消息，９月２１日起國內汽、柴油零售限價每噸分

別下調２９０、２８０元（人民幣．下同），錄得年內第七跌。

全國平均來看，９２號汽油下調０﹒２３元；９５號汽油下調０﹒２４元；０號柴油下調

０﹒２４元。按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花１１﹒５元。

（ｄｗ）

