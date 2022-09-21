《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委消息，９月２１日起國內汽、柴油零售限價每噸分
別下調２９０、２８０元（人民幣．下同），錄得年內第七跌。
全國平均來看，９２號汽油下調０﹒２３元；９５號汽油下調０﹒２４元；０號柴油下調
０﹒２４元。按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花１１﹒５元。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
21/09/2022 17:17
《神州能源》內地汽柴油價年內第七跌，每噸下調２９０及２８０元
《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委消息，９月２１日起國內汽、柴油零售限價每噸分
別下調２９０、２８０元（人民幣．下同），錄得年內第七跌。
全國平均來看，９２號汽油下調０﹒２３元；９５號汽油下調０﹒２４元；０號柴油下調
０﹒２４元。按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花１１﹒５元。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰21/09/2022 17:14 《央行動態》人行：中國處經濟恢復緊要關口，續強化信貸政策引導
21/09/2022 17:05 《神州經脈》中聯通等被美列黑名單，滬指曾失三千一，人幣續探底
21/09/2022 17:03 《Ａ股動向》ＳＴ曙光實控人張秀根確被公安機關批捕
21/09/2022 17:02 《行業數據》乘聯會：上周乘用車零售環比增４３％至３３﹒１萬輛
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰