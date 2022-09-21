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AH股新聞

21/09/2022 17:17

《神州能源》內地汽柴油價年內第七跌，每噸下調２９０及２８０元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家發改委消息，９月２１日起國內汽、柴油零售限價每噸分
別下調２９０、２８０元（人民幣．下同），錄得年內第七跌。
　　全國平均來看，９２號汽油下調０﹒２３元；９５號汽油下調０﹒２４元；０號柴油下調
０﹒２４元。按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花１１﹒５元。
（ｄｗ）

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