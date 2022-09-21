《經濟通通訊社２１日專訊》據天津市住房公積金管理中心官網消息，該中心向社會發布了

《關於調整租房提取住房公積金和個人住房公積金貸款有關政策的通知（徵求意見稿）》，其中

提出，對於申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的，貸款最高限額以天津市統一貸款限額

為基礎上浮２０％。

除了支持剛需購房需求，《徵求意見稿》也明確，對於天津市繳存職工申請個人住房公積金

貸款購買家庭第二套住房的，應支付不低於住房交易價格４０％的首付款。



＊浙江臨海將發放住房補貼＊



此外，浙江省臨海市發布《臨海市人民政府辦公室關於促進房地產市場平穩健康發展的若干

意見（試行）》，涉及購房補貼、估計貸款額度等１２條措施。《意見》顯示，臨海市將發放購

房補貼。個人購買１４４平方米以下（含１４４平方米）的新建商品住房和存量住房的，分別按

房屋成交計稅價格的１％和０﹒５％給予購房補貼。購買１４４平方米以上新建商品住房和存量

住房的，分別按房屋成交計稅價格的０﹒５％和０﹒３％給予購房補貼。

臨海市提出，提高住房公積金貸款額度。夫妻雙方均正常繳存住房公積金的最高貸款額度調

整到１００萬元人民幣，單方正常繳存住房公積金的最高貸款額度調整到５０萬元人民幣。

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