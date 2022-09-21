《經濟通通訊社２１日專訊》中美緊張關係再次升溫，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）把中

國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）的美洲分支、太平洋網絡（００５４３）及其全資

子公司ＣｏｍＮｅｔ（ＵＳＡ），納入威脅美國國家安全的通訊企業名單，意味美國公司及單位

將不可利用ＦＣＣ的８０億美元通用服務基金，向這些中資公司購買產品及服務。

滬深股市今早齊齊向下，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２％，報３１１６﹒０１點，深

成指低開０﹒３４％。旅遊、煙草、房地產概念股走低。

此前，ＦＣＣ已經把華為、中興通訊（００９８１）（滬：６８８９８１）、海能達

（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）、大華科技（深：００２２３６）列入

涵蓋清單，意味著ＦＣＣ每年８３億美元的通用服務基金將不再用於購買或維護這些公司的產品

。值得留意的是，加上之前已被ＦＣＣ「點名」的中國電信（００７２８）

（滬：６０１７２８）及中國移動（００９４１）（滬：６００９４１），中國三大電信運營商

全部上榜。

美國聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布利率決策，投資者料會迎來至少

７５個基點的加幅，美元再現強勁升勢，美匯指數周二（２０日）於紐約尾盤再上１１０﹒１９

，漲０﹒４１％，接近２０年高位。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５３６，較上個交易日跌

６８點子，錄四連貶，續刷２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低。

另外，人民銀行稱，將繼續深入推進利率市場化改革，持續釋放貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）改革效能，加強存款利率監管，充分發揮存款利率市場化調整機制重要作用；推動提

升利率市場化程度，健全市場化利率形成和傳導機制；優化人行政策利率體系，發揮好利率槓桿

的調節作用，促進金融資源優化配置。（ｃａ）

