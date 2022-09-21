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AH股新聞

21/09/2022 15:05

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒２２％，深證Ｂ收跌０﹒０５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上證Ｂ股指數收跌０﹒２２％，報３０８﹒５２點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒０５％，報１１８８﹒１點。

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