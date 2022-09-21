《經濟通通訊社２１日專訊》中美緊張關係再次升溫，加上人民幣再次走弱。昨日反彈的滬

深股市再遇沽壓，滬綜指低開０﹒２％後愈跌愈深，一度失守三千一，低見３０９１﹒３點，暫

為５月２６日以來新低；半日仍挫０﹒５６％，報３１０５﹒０２點。深成指大跌０﹒９５％；

創業板指數挫１﹒７７％。

市場擔憂情緒蔓延，個股跌多漲少，兩市超３２００股飄綠，大跌市下成交仍淡，半日成交

３８９５億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減７﹒５％。房地產服務、港口航運、燃氣

板塊漲幅居前，旅遊、酒店、養雞板塊跌幅居前。

美國聯儲局、日本央行、英倫銀行即將於香港時間本周四（２２日）宣布最新利率決策。市

場料聯儲局相較其他央行，仍將採取最為鷹派政策。離岸人民幣兌美元跌破７﹒０５，在岸人民

幣兌美元跌破７﹒０４，均創２０２０年７月份來新低，日內跌逾２００點。人民幣兌一美元中

間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾

２５個月新低。



＊被美國列「安全風險清單」，中聯通Ａ跌近１％＊



美國監管機構聯邦通信委員會（ＦＣＣ）２０日將中資電信企業中國聯通（００７６２）

（滬：６０００５０）美洲公司、太平洋網絡 及旗下全資子公司ＣｏｍＮｅｔ，列入對美國國

家安全構成威脅的實體清單。電信運營股走低，中國衛通（滬：６０１６９８）跌２﹒１％，線

上線下（深：３００９５９）跌１﹒４％，數據港（滬：６０３８８１）跌１％。中聯通Ａ跌

０﹒９％，奧飛數據（深：３００７３８）跌０﹒７％。

之前已被ＦＣＣ「點名」的中國移動（滬：６００９４１）跌０﹒１％，中國電信

（滬：６０１７２８）無升跌。

官媒《中國證券報》引述券商人士報道，中國證券業協會日前對２０２１年證券公司發布證

券研究報告業務經營情況摸底調研。券商股早盤跌勢明確，中信建投（滬：６０１０６６）挫

２﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒９％，海通證券（滬：６００８３７）、中泰

證券（滬：６００９１８）等走低逾１％。



＊鋰精礦拍賣價回勇，鋰電池板塊揚升＊



Ｐｉｌｂａｒａ鋰精礦拍賣以６９８８美元╱噸成交，上一次拍賣為８月２日，落槌價

６３５０美元，考慮匯率變動後，價格實際的環比漲幅為１４﹒３％，再次刷新歷史紀錄。Ａ股

鋰電池板塊震盪回暖，維科技術（滬：６００１５２）、德龍匯能（深：０００５９３）、鞍重

股份（深：００２６６７）率先漲停，聯得裝備（深：３００５４５）飆升５﹒７％，山東章鼓

（深：００２５９８）升５﹒５％，振華新材（滬：６８８７０７）升４﹒１％。

原油運輸指數（ＢＤＴＩ）連升七日，上日收造１５０８，升１﹒０７％，七日累飆

６﹒５％。航運股逆市走強，招商南油 （滬：６０１９７５）漲停，中遠海能

（滬：６０００２６）飆９％，招商輪船 （滬：６０１８７２）抽升６﹒７％，寧波海運

（滬：６００７９８）升３﹒５％，中遠海發 （滬：６０１８６６）漲２％，山煤國際

（滬：６００５４６）升１﹒９％，中遠海控 （滬：６０１９１９）升１﹒２％。（ｃａ）

