《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後轉好，滬綜指轉升０﹒１％，報３１２２﹒６７
點，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指仍跌０﹒５３％。上海Ｂ股跌０﹒２８％，深圳Ｂ股
跌０﹒３７％。（ｃａ）
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21/09/2022 13:30
《Ａ股行情》滬綜指午後轉升０﹒０１％，深成指仍跌０﹒５３％
《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後轉好，滬綜指轉升０﹒１％，報３１２２﹒６７
點，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指仍跌０﹒５３％。上海Ｂ股跌０﹒２８％，深圳Ｂ股
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