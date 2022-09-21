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AH股新聞

21/09/2022 13:30

《Ａ股行情》滬綜指午後轉升０﹒０１％，深成指仍跌０﹒５３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後轉好，滬綜指轉升０﹒１％，報３１２２﹒６７
點，滬深３００指數跌０﹒４１％，深成指仍跌０﹒５３％。上海Ｂ股跌０﹒２８％，深圳Ｂ股
跌０﹒３７％。（ｃａ）

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