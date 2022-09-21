《經濟通通訊社２１日專訊》美國聯儲局稍後公布議息結果，市場預期加息幅度至少為

０﹒７５厘，亞太區股市下滑。加上離、在岸人民幣午後均刷新逾２６個月新低，昨日反彈的滬

深股市再遇沽壓，滬綜指低開０﹒２％後愈跌愈深，一度低見３０９１﹒３點，為５月２６日以

來新低；收市仍挫０﹒１７％，報３１１７﹒１８點，三千一失而復得。深成指跌０﹒３７％；

創業板指數挫１﹒４９％。

市場擔憂情緒蔓延，個股漲多跌少，天然氣、石油等能源股大漲，醫藥板塊領跌。兩市近

２９００股飄紅，今日成交６３５９億元（人民幣．下同），按日減２﹒３％，為２０２０年

１０月２７日以來近兩年最低；外資從陸股通淨流出逾３０億元人民幣。

美聯儲公布新一輪加息決策前夕，美匯指數徘徊於２０年高，人民幣跌勢加深。人民幣兌美

元即期午後瀉逾４００點子，低見７﹒０５５９，創２０２０年７月６日以來新低；即期現報

７﹒０５２６，仍挫３９５點。離岸價亦連續失守多個關口，最新報７﹒０６０１元，同創逾

２６個月新低，上日收報７﹒０２９２元。



＊無懼美製裁，中聯通Ａ仍逆市靠穩＊



美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）把中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）的美洲分

支、太平洋網絡 （００５４３）及其全資子公司ＣｏｍＮｅｔ（ＵＳＡ），納入威脅美國國家

安全的通訊企業名單，意味美國公司及單位將不可利用ＦＣＣ的８０億美元通用服務基金，向這

些中資公司購買產品及服務。

不過Ａ股電信運營股未布受影響，中聯通Ａ升０﹒３％，網宿科技（深：３０００１７）、

奧飛數據（深：３００７３８）升１﹒９％，二六三（深：００２４６７）升１％，中國電信

（滬：６０１７２８）升０﹒３％。

電動汽車需求強勁，鋰礦價格隨之走高。部分鋰電股拉升，鞍重股份

（深：００２６６７）、維科技術 （滬：６００１５２）漲停，寶明科技

（深：００２９９２）升３﹒４％，美聯新材（深：３００５８６）、欣旺達

（深：３００２０７）跟漲１﹒６％



＊醫藥板塊下行，邁瑞醫療挫逾７％＊



美國本月提出一項提振其生物科技製造業的雄心計劃，白宮高官稱這部分是因應中國在該領

域的大力投入，醫藥板塊承壓。Ａ股醫藥板塊在大國博弈的持續衝擊下破位下行，榮昌生物

（滬：６８８３３１）急跌７﹒８％，沃森生物（深：３００１４２）跌４﹒２％，智飛生物

（深：３００１２２）跌３﹒８％，科倫藥業（深：００２４２２）跌３﹒７％，同仁堂

（滬：６０００８５）、健康元（滬：６００３８０）、皓元醫藥（滬：６８８１３１）齊跌逾

３％。

邁瑞醫療（深：３００７６０）此前公布的中報業績總體符合預期，但是仍有隱憂，隨著疫

情緩解以及醫療器械較長的壽命影響下，２０２１年至今公司生命信息與支持類產品業務的增速

開始放緩。邁瑞醫療跌７﹒２％，報２６４元。

湖北省紀委監委上日通報稱，長江傳媒（滬：６００７５７）董事長陳義國涉嫌嚴重違紀違

法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。長江傳媒公告稱，截止目前，公司各項業

務正常運轉，該事項對公司生產經營無重大不利影響。長江傳媒收市仍升０﹒４％，報５﹒７２

元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９０３﹒７３ －０﹒７４

上證綜合指數 ３１１７﹒１８ －０﹒１７ ２６９５﹒００

深證綜合指數 １１２０８﹒５１ －０﹒６７ ３６６４﹒００

上證Ｂ股指數 ３０８﹒５２ －０﹒２２ １﹒２０

深證Ｂ股指數 １１８８﹒１０ －０﹒０５ ０﹒６３

上證１８０指數 ８２９８﹒６１ －０﹒５８

上證３８０指數 ５７２２﹒８７ ＋０﹒０２

深證成份指數 ２００４﹒３１ －０﹒３７

中小創新指數 ２２９１﹒０７ ＋０﹒２８

深圳創業板指數 ２３３１﹒５２ －１﹒４９

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