《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７６％，報８２８３﹒３９點，上

證３８０指數半日跌０﹒５１％，報５６９２﹒３２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒２１億元，用２３﹒２１

億元或４﹒５％。

官媒《中國證券報》引述券商人士報道，中國證券業協會日前對２０２１年證券公司發布證

券研究報告業務經營情況摸底調研。券商股早盤跌勢明確，中信建投（滬：６０１０６６）挫

２﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒９％，海通證券（滬：６００８３７）、中泰

證券（滬：６００９１８）等走低逾１％。

波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）英女皇國葬日休市後，歸來第一日即展現強勁的反彈力度，大

彈１１﹒３３％，刷新一個半月高位。航運股逆市走強，招商南油（滬：６０１９７５）漲停，

中遠海能（滬：６０００２６）飆逾９％，招商輪船（滬：６０１８７２）抽升６﹒４％，寧波

海運（滬：６００７９８）升３﹒５％。

滙豐控股行政總裁祈耀年昨日（２０日）出席一場論壇時表示，中國商業房地產市場的調整

較他預期來得快，相信樓市仍需一段時間才能穩定，而這輪大規模調整可能至少還需持續兩年時

間。地產股整體偏軟，信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒１％，張江高科

（滬：６００８９５）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

