《經濟通通訊社２１日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５８％，報８２９８﹒６１點，

上證３８０指數收升０﹒０２％，報５７２２﹒８７點。

半導體股走弱，海光信息（滬：６８８０４１）跌逾３％，韋爾股份（滬：６０３５０１）

跌近１％，三安光電（滬：６００７０３）跌３﹒１％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌

０﹒７％，中微公司（滬：６８８０１２）跌５﹒２％，兆易創新（滬：６０３９８６）挫近

３％，華潤微（滬：６８８３９６）跌１﹒３％，斯達半導（滬：６０３２９０）跌３﹒９％。

官媒《中國證券報》引述券商人士報道，中國證券業協會日前對２０２１年證券公司發布證

券研究報告業務經營情況摸底調研。券商股跌勢明確，中信建投（滬：６０１０６６）挫

２﹒２％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒７％，海通證券（滬：６００８３７）走低

０﹒２％。

波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）英女皇國葬日休市後，歸來第一日即展現強勁的反彈力度，大

彈１１﹒３３％，刷新一個半月高位。航運股逆市走強，招商南油（滬：６０１９７５）、中遠

海能（滬：６０００２６）漲停，招商輪船（滬：６０１８７２）抽升６﹒５％，寧波海運

（滬：６００７９８）升逾５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

