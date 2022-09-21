《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指半日跌１﹒１７％，報１１１５２﹒３２點，深證中

小創新指數半日跌０﹒６２％，報２２７０﹒４３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３０﹒２４億元，賣盤超買盤，

淨流出１０﹒２４億元。

全球第四大鋰礦巨頭澳洲Ｐｉｌｂａｒａ礦業發布公告稱，在剛結束的一次鋰拍賣中，鋰輝

石精礦以離岸價６９８８美元╱噸成交，創下歷史新高。鋰電股表現好過大市，部分鋰電股拉升

，鞍重股份（深：００２６６７）漲停，寶明科技（深：００２９９２）升２﹒７％，美聯新材

（深：３００５８６）升２﹒３％。

內媒早前分析稱今冬生豬市場或難出現大幅上漲，豬肉股今早繼續下沉，牧原股份

（深：００２７１４）挫３﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）急跌１﹒９％，海大集團

（深：００２３１１）跌２％，雙匯發展（深：０００８９５）跌２﹒３％，正邦科技

（深：００２１５７）跌２﹒９％，天康生物（深：００２１００）跌２﹒１％。

旅遊股持續衰退，華僑城Ａ（深：００００６９）跌１﹒２％，宋城演藝

（深：３００１４４）挫３﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌２﹒９％，嶺南控股

（深：０００５２４）跌３﹒７％，眾信旅遊（深：００２７０７）急跌逾４％，西域旅遊

（深：３００８５９）跌４﹒１％，麗江股份（深：００２０３３）跌４﹒５％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

