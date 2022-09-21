《經濟通通訊社２１日專訊》深證成指今日收跌０﹒６７％，報１１２０８﹒５１點，深證

中小創新指數收升０﹒２８％，報２２９１﹒０７點。

五礦稀土（深：０００８３１）擬將名稱由原「五礦稀土股份有限公司」變更為「中國稀土

集團資源科技股份有限公司」。五礦稀土午後漲停，報２７﹒７８元人民幣。另外，稀土永磁板

塊表現活躍，華宏科技（深：００２６４５）漲停，中色股份（深：０００７５８）大漲

５﹒８％，焦作萬方（深：０００６１２）彈逾３％。

全球第四大鋰礦巨頭澳洲Ｐｉｌｂａｒａ礦業發布公告稱，在剛結束的一次鋰拍賣中，鋰輝

石精礦以離岸價６９８８美元╱噸成交，創下歷史新高。鋰電股表現好過大市，部分鋰電股拉升

，鞍重股份（深：００２６６７）漲停，寶明科技（深：００２９９２）升３﹒４％，美聯新材

（深：３００５８６）升１﹒６％。

內媒早前分析稱今冬生豬市場或難出現大幅上漲，豬肉股今早繼續下沉，牧原股份

（深：００２７１４）挫３﹒９％，溫氏股份（深：３００４９８）急跌２﹒５％，海大集團

（深：００２３１１）跌２﹒３％，雙匯發展（深：０００８９５）跌２﹒１％，正邦科技

（深：００２１５７）跌２﹒４％，天康生物（深：００２１００）跌１﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

