《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５１３﹒２億元，用６﹒８億元或１﹒３％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３０﹒６億元，連續兩日淨流出。

（ｄｗ）

