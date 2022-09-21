《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１３﹒２億元，用６﹒８億元或１﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３０﹒６億元，連續兩日淨流出。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
21/09/2022 15:14
《深股通》深股通額度全日用７億元，外資連續兩日淨流出
《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１３﹒２億元，用６﹒８億元或１﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３０﹒６億元，連續兩日淨流出。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰21/09/2022 15:14 《深股通》深成指收跌０﹒６７％，中小創新指升０﹒２８％
21/09/2022 15:14 《滬股通》滬股通全日流出１４﹒６億元，外資淨流出３０﹒６億元
21/09/2022 15:14 《滬股通》上證１８０收跌０﹒５８％，上證３８０升０﹒０２％
21/09/2022 15:05 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒２２％，深證Ｂ收跌０﹒０５％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰