《經濟通通訊社２１日專訊》滙豐控股行政總裁祈耀年昨日（２０日）出席一場論壇時表示
，中國商業房地產市場的調整較他預期來得快，相信樓市仍需一段時間才能穩定，而這輪大規模
調整可能至少還需持續兩年時間。
滙豐首席財務官邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）上月表示，將針對超過１２０億
美元中國商業地產敞口進一步計提費用，這些資產中三分之一「不達標」或「減值」。滙豐是涉
足中國商業地產的規模最大的外資銀行，但Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ稱，與滙豐整體的貸款規模相比
，該行業仍然「溫和」。
Ａ場地產股整體偏軟，中交地產（深：０００７３６）瀉６﹒１％，金科股份
（深：０００６５６）挫３﹒５％，信達地產（滬：６００６５７）跌近３％，張江高科
（滬：６００８９５）跌２﹒２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌１﹒６％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌１﹒８％，上海臨港（滬：６００８４８）跌１﹒２％，世茂股份
（滬：６００８２３）跌１﹒２％，萬業企業（滬：６００６４１）跌０﹒９％，招商積余
（深：００１９１４）跌０﹒５％，中華企業（滬：６００６７５）跌０﹒４％。（ｊｔ）
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