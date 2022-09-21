《經濟通通訊社２１日專訊》滙豐控股行政總裁祈耀年昨日（２０日）出席一場論壇時表示

，中國商業房地產市場的調整較他預期來得快，相信樓市仍需一段時間才能穩定，而這輪大規模

調整可能至少還需持續兩年時間。

滙豐首席財務官邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）上月表示，將針對超過１２０億

美元中國商業地產敞口進一步計提費用，這些資產中三分之一「不達標」或「減值」。滙豐是涉

足中國商業地產的規模最大的外資銀行，但Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ稱，與滙豐整體的貸款規模相比

，該行業仍然「溫和」。

Ａ場地產股整體偏軟，中交地產（深：０００７３６）瀉６﹒１％，金科股份

（深：０００６５６）挫３﹒５％，信達地產（滬：６００６５７）跌近３％，張江高科

（滬：６００８９５）跌２﹒２％，西藏城投（滬：６００７７３）跌１﹒６％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒８％，上海臨港（滬：６００８４８）跌１﹒２％，世茂股份

（滬：６００８２３）跌１﹒２％，萬業企業（滬：６００６４１）跌０﹒９％，招商積余

（深：００１９１４）跌０﹒５％，中華企業（滬：６００６７５）跌０﹒４％。（ｊｔ）

