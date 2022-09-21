《經濟通通訊社２１日專訊》欣旺達（深：３００２０７）加快在動力電池領域的擴產步伐

。繼五天前剛剛宣布在宜昌投資建廠之後，公司宣布再擲２１３億元（人民幣．下同）在義烏建

設新能源動力電池項目。欣旺達目前漲１﹒９％，報２５﹒６３元。

欣旺達公告稱，其子公司欣旺達電動汽車電池有限公司擬與義烏市人民政府簽署《項目投資

協議書》。該項目投資主要從事鋰離子動力電池及儲能電池等產品的生產和銷售，產品涵蓋汽車

動力電池和儲能電池的電芯、模組、ＰＡＣＫ及電池系統等。項目全部達產後將形成約

５０ＧＷｈ年產能。

該項目計劃總投入約２１３億元，其中固定資產投資約１６０億元，計劃建設動力電池及儲

能電池總產能約５０ＧＷｈ生產基地。項目分兩期實施，第一期計劃投入約１２８億元，計劃建

設３０ＧＷｈ電芯、模組、ＰＡＣＫ和電池系統生產線；第二期計劃投入約８５億元，計劃建設

２０ＧＷｈ電芯、模組、ＰＡＣＫ和電池系統生產線。

據悉，欣旺達近年來大力布局動力電池領域，從去年底至今，公司先後在棗莊、珠海、什邡

、宜昌等地建設動力電池項目，擬投資金額超７００億元。（ｊｔ）

