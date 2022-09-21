《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ場券商股早盤跌勢明確，東方財富（深：３０００５９）挫

３﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）、廣發證券（深：０００７７６）跌超２％，中金公

司（滬：６０１９９５）、海通證券（滬：６００８３７）、中泰證券（滬：６００９１８）、

華泰證券（滬：６０１６８８）等走低逾１％。

消息面上，官媒《中國證券報》引述券商人士報道，中國證券業協會日前對２０２１年證券

公司發布證券研究報告業務經營情況摸底調研。報道指，摸底內容主要包括券商研究部門設置和

人員組成、證券分析師人員構成情況、研究銷售部門設置和人員組成、公司是否設立首席經濟學

家、公司境外研究部門設置情況、覆蓋的機構客戶數、服務的機構客戶佣金收入、發布的研報和

覆蓋的上市公司數量、外請專家服務情況等，券商須在９月２９日前將相關數據報送。

早前國辦發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》提到券商基

金降費問題，提出要規範金融服務收費，鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費。消

息一度引發市場恐慌。（ｗｌ）

