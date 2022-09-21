《經濟通通訊社２１日專訊》繼調整二手房限售、優化「認房認貸」政策後，近期長三角多

個城市又推出二手房「帶押過戶」政策，以簡化交易流程進一步激活市場。據《２１世紀經濟報

道》指，人民銀行廣州分行也已跟進，日前向轄內銀行機構下發通知，提出要充分認識推廣「帶

押過戶」的意義，推廣「帶押過戶」需兼顧便利性與資金安全，同時鼓勵結合實際探索「帶押過

戶」模式。

人行廣州分行下發的《關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知》要求，各金

融機構要積極優化完善業務流程，提升辦事效率，結合各地實際，與不動產登記中心、第三方機

構建立業務合作關係，形成具體操作規程或者業務指南，並做好相關業務人員的培訓和客戶宣講

等工作。

「帶押過戶」是指賣家存在抵押的房產若要上市交易，不用先還清原來的房貸就可完成過戶

、抵押、發放新的貸款。在此之前，內地二手房交易普遍要求賣方（原房主）先解押才能辦理過

戶手續，而解押則意味需要先還清按揭貸款。分析稱，「帶押過戶」可以大大節約時間與金錢成

本（主要是原房主），同時提升二手房交易安全性。從已經官宣的幾個城市來看，南京、蘇州、

濟南、昆明等均已有成功案例。（ｗｌ）

