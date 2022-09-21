《經濟通通訊社２１日專訊》五礦稀土（深：０００８３１）今日高開高走，午後更漲停，

漲停價報２７﹒７８元人民幣，暫錄１７萬手封單。消息面上，公司擬將名稱由原「五礦稀土股

份有限公司」變更為「中國稀土集團資源科技股份有限公司」，證券簡稱由「五礦稀土」變更為

「中國稀土」。

五礦稀土上周公告稱，於近日收到中國稀土集團通知，中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司已出具《證券過戶登記確認書》，五礦股份持有的公司約１﹒５８億股股份（佔公司總股

本的１６﹒１％）已過戶登記至中國稀土集團名下。本次劃轉完成後，公司控股股東仍為五礦稀

土集團，實際控制人由中國五礦變更為中國稀土集團；最終實際控制人仍為國務院國資委。

另據中國稀土集團官微消息，９月２１日，中國稀土集團與江銅集團戰略合作簽約暨中國稀

土集團資源科技股份有限公司揭牌儀式在北京、南昌、贛州三地舉行。中國稀土集團黨委書記、

董事長敖宏表示，將與江銅集團高效高速高質完成雙方稀土資源整合，共建資源整合的新樣板，

打造央地合作的新典範。

江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）ＡＨ股亦造好，Ａ股現彈１﹒６％，報

１６﹒３６元人民幣；Ｈ股亦揚１﹒２％。



＊稀土永磁板塊午後活躍＊



中國稀土集團去年１２月成立，由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團等共同組建

而成，屬於國務院國資委直接管轄的中央企業。

稀土永磁板塊午後表現活躍，華宏科技（深：００２６４５）逼近漲停，北方稀土

（滬：６００１１１）、中色股份（深：０００７５８）大漲逾半成，廣晟有色

（滬：６００２５９）、焦作萬方（深：０００６１２）彈逾３％，銀河磁體

（深：３００１２７）、盛和資源（滬：６００３９２）等亦揚逾２％。（ｗｌ）

