《經濟通通訊社２１日專訊》中國歐盟商會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｃｈａｍｂｅｒ）伍德克

（Ｊｏｅｒｇ Ｗｕｔｔｋｅ）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，歐洲企業對中國逐漸

失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關

鍵因素。伍德克稱，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有

投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。

在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，早前發布的前８個月的外國對華投資數據顯示，歐

洲國家位列對華投資增長最快的國家。當前中國正在積極構建新發展格局，中國推動建設更高水

平開放型經濟新體制，構建市場化、法治化、國際化營商環境，將為包括歐洲國家在內的各國企

業帶來更廣闊的發展機遇，為中歐經貿合作開辟新的空間。

汪文斌強調，在新冠肺炎疫情仍然持續蔓延，世界經濟陷入嚴重衰退的背景下，中國統籌推

進疫情防控和經濟社會發展，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，為各國企業在華經營提

供了有力保障。我們也希望包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開

放、透明、非歧視的營商環境。

伍德克提及歐盟企業在華面對５大困難，包括：１）國有企業改革停滯不前，政策制定經常

「一刀切」；２）疫情防控政策不夠靈活，執行不一致；３）多樣性降低，外籍人士加速離開中

國，交流機會減少，增加誤解風險；４）商業的政治化色彩日漸濃厚；５）供應鏈戰略正變。

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