《經濟通通訊社２１日專訊》中國歐盟商會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｃｈａｍｂｅｒ）警告，

歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國作為投資目的地的地位正在削弱，中國防疫政策缺乏靈活性

和執行狀況不一是關鍵因素。

商會主席伍德克（Ｊｏｅｒｇ Ｗｕｔｔｋｅ）在最新《歐盟企業在中國建議書》致辭指，

當世界其他地區已基本恢復疫情前「常態」，中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛

在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。

報告指出，中國應避免反覆無常的政策轉變，深化與歐盟的合作，並增加國際航班，而歐盟

則應積極主動與中國接觸，拒絕脫鈎的呼聲。

報告提及歐盟企業在華面對５大困難，包括：１）國有企業改革停滯不前，政策制定經常「

一刀切」；２）疫情防控政策不夠靈活，執行不一致；３）多樣性降低，外籍人士加速離開中國

，交流機會減少，增加誤解風險；４）商業的政治化色彩日漸濃厚；５）供應鏈戰略正變。

伍德克稱，過去一年中國和世界其他國家之間出現鮮明的對比，在其他國家仍然致力於全球

化之際，中國繼續把焦點放在國內。世界與群體免疫共存，而中國則是要等到世界擺脫

Ｏｍｉｃｒｏｎ，當然這是不太可能的。商會仍然希望在下月１６日中共二十大召開之後，中國

能夠放鬆入境隔離限制。（ｃａ）





