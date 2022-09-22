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AH股新聞

22/09/2022 15:27

《駐京專電》首８月中國對外非金融類直投７５１億美元增５﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會通
報，２０２２年１－８月，中國對外非金融類直接投資４９２７﹒６億元人民幣，同比增長
７﹒２％（折合７５１﹒１億美元，同比增長５﹒８％）。
　　其中，流向租賃和商務服務業２５１﹒３億美元，同比增長２５﹒１％，流向批發和零售業
投資１２９﹒１億美元，同比增長１３％，流向製造業、建築業、科學研究和技術服務業等領域
的投資也呈增長態勢；對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資１３９﹒５億美元，同比增長
８﹒２％，佔同期總額的１８﹒６％，較上年同期上升０﹒５個百分點。
　
＊首８月對外承包工程完成營業額僅增１％＊
　
　　１－８月，對外承包工程完成營業額６１１３﹒７億元人民幣，同比增長２﹒３％（折合
９３１﹒９億美元，同比增長１％）；新簽合同額８４６１﹒７億元人民幣，同比下降５﹒９％
（折合１２８９﹒８億美元，同比下降７﹒２％）。對「一帶一路」沿線國家承包工程完成營業
額５０７﹒５億美元，新簽合同額６６７﹒６億美元，分別佔總額的５４﹒５％和５１﹒８％。

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