《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表

示，本月底，商務部將主辦上合組織成員國第二十一次經貿部長會議，落實峰會上國家主席習近

平與各成員國領導人達成的經貿共識，深入探討在貿易投資自由化便利化、產業鏈供應鏈、多邊

貿易體制、數字經濟、互聯互通、地方經貿合作等領域擴大合作的務實舉措。

束珏婷表示，中方將於２０２３年舉辦上合組織產業鏈供應鏈論壇。這將為區域各國探討加

強產業鏈供應鏈合作提供有益平台。

１６日，上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議在撒馬爾罕舉行。束珏婷指出，本

次峰會達成豐富務實的經貿成果，發表了多份聲明和文件。一是《上海合作組織成員國元首理事

會關於維護供應鏈安全穩定多元化的聲明》，商定通過發展物流基礎設施、推動貿易便利化等，

保障供應鏈穩定。二是《上海合作組織成員國服務貿易合作框架》，明確服務貿易領域開展合作

的原則、領域、路徑和機制。三是《上海合作組織基礎設施發展規劃》，強調提高交通基礎設施

效率，推動智能交通、綠色發展、旅遊等領域基礎設施建設。四是《２０２３－２０２５年上海

合作組織區域內貿易發展聯合行動計劃》，商定促進貿易投資合作，密切商協會合作，探討簡化

海關程序等。

