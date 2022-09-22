《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表
示，本月底，商務部將主辦上合組織成員國第二十一次經貿部長會議，落實峰會上國家主席習近
平與各成員國領導人達成的經貿共識，深入探討在貿易投資自由化便利化、產業鏈供應鏈、多邊
貿易體制、數字經濟、互聯互通、地方經貿合作等領域擴大合作的務實舉措。
束珏婷表示，中方將於２０２３年舉辦上合組織產業鏈供應鏈論壇。這將為區域各國探討加
強產業鏈供應鏈合作提供有益平台。
１６日，上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議在撒馬爾罕舉行。束珏婷指出，本
次峰會達成豐富務實的經貿成果，發表了多份聲明和文件。一是《上海合作組織成員國元首理事
會關於維護供應鏈安全穩定多元化的聲明》，商定通過發展物流基礎設施、推動貿易便利化等，
保障供應鏈穩定。二是《上海合作組織成員國服務貿易合作框架》，明確服務貿易領域開展合作
的原則、領域、路徑和機制。三是《上海合作組織基礎設施發展規劃》，強調提高交通基礎設施
效率，推動智能交通、綠色發展、旅遊等領域基礎設施建設。四是《２０２３－２０２５年上海
合作組織區域內貿易發展聯合行動計劃》，商定促進貿易投資合作，密切商協會合作，探討簡化
海關程序等。
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