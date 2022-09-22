  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/09/2022 15:43

【大國博弈】商務部：美方泛化國安概念擴大外資審查，應糾正做法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國總統拜登１５日簽署行政命令，要求
美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，對於是會影響
中國企業，商務部新聞發言人束珏婷接受《經濟通通訊社》提問表示，注意到相關情況。近年來
，美方泛化國家安全概念，不斷擴大對外資的審查範圍，加嚴審查條件，設置繁瑣審查程序。這
不利於正常的投資和貿易往來，不利於促進增長和增加就業，既損害他國，也影響自身。美方應
糾正濫用安全審查的做法，為企業投資提供公平、穩定、可預期的營商環境。
　
＊對歧視性電動汽車補貼條款表示關切＊
　
　　此外，美國《通脹削減法案》已正式成為立法。該法案對可享受稅收抵免的新能源車車型做
出了規定，比如汽車電池的原材料的特定百分比須來自美國自由貿易協定夥伴，或在北美回收。
一些經濟體已對該法案中一些歧視性因素感到擔憂。
　　束珏婷表示，中方對美方近期通過的《通脹削減法案》中有關歧視性電動汽車補貼條款表示
關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視
，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。並注意到已經有其他世貿組織成員對美方的
措施表達了嚴重關切。
　　她表示，美國作為世貿組織成員，應以符合世貿組織規則的方式實施相關投資政策，維護公
平競爭的貿易秩序。中方將持續跟蹤評估美方立法的後續實施情況，必要時將採取措施維護自身
合法權益。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/09/2022 15:45  《華為動向》傳華為與被美國制裁中企合作，最快年內恢復芯片生產

下一篇新聞︰22/09/2022 15:27  《駐京專電》商務部：上合組織成員國經貿部長會議本月底舉行

其他AH股新聞
More

22/09/2022 15:27  《駐京專電》首８月中國對外非金融類直投７５１億美元增５﹒８％

22/09/2022 15:15  《深股通》深股通全日流出１１﹒５億元，外資連續三日淨流出

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金