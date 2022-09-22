《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向２０２２年國際和平日紀念活動致賀信

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２０２２年國際和平日紀念活動昨日在北京舉行。國家主席習近平向活動致賀信並提出全球安全

倡議，倡導各國通過對話協商解決國家間分歧和爭端，共擔維護和平責任，同走和平發展道路，

攜手推動構建人類命運共同體。



政策性開發性金融工具力挺基建投資

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被稱為「準財政」的政策性開發性金融工具正加速落地。在首批３０００億元（人民幣．下同）

額度全部完成投放後，新增３０００億元以上政策性開發性金融工具額度正加快釋放，並帶動商

業銀行跟進配套融資。



促消費政策顯效，車市持續回暖

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近日，記者走訪北京多家汽車品牌４Ｓ店和體驗店及多個大型二手車交易市場發現，汽車消費活

力增強，不少銷售人員反映門店銷量有明顯增長，促進新車、二手車消費的系列政策正在顯效。





《上海證券報》



習近平對國防和軍隊改革研討會作出重要指示

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國防和軍隊改革研討會２１日在京召開。國家主席習近平作出重要指示稱，要扎實抓好既定改革

任務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標提供強大

動力。



上海資產管理協會成立

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上海資產管理協會成立大會暨私募股權和創業投資份額轉讓試點啟動儀式２１日舉行。業內人士

認為，成立上海資產管理協會是適應中國資管行業發展趨勢，對上海加速推進全球資管中心建設

意義重大。



中證協調研券商研究業務重點關注九項內容

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中證協近日對２０２１年證券公司發布的證券研究報告業務經營情況進行調研，重點關注九項內

容。券商須在９月２９日前將相關數據報送協會。





《證券時報》



光伏製造產業鏈瞄準內蒙古，超千億投資湧入

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去年以來，內蒙古成為越來越多的光伏製造企業投資首選地。從上游的通威股份、協鑫科技到中

下游的隆基綠能、東方日升等企業，內蒙古的光伏製造產業正從集中在某一兩個環節拓展至全產

業鏈協同布局。



民事訴訟或有助開闢治理股市謠言第三通道

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上海某律師事務所日前公開徵集符合條件的長春高新投資者，向編造、傳播虛假信息的行為人進

行索賠。該律所認為，「華招醫藥網」、「藥聞康策」兩個微信公眾號編造假利空信息導致了長

春高新大跌，應承擔民事賠償責任。



製造業投資或成穩經濟「黑馬」

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國家統計局最新數據顯示，前８個月全國固定資產投資（不含農戶）同比增長５﹒８％，好於市

場預期。其中，製造業投資作為固定資產投資主引擎之一，累計增速掉頭向上。分析認為，製造

業投資有望成為助力穩投資乃至穩經濟大盤的「黑馬」。（ｌｃ）

