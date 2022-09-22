《鍾之日記》９月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲一如預期加息四分三厘，是本周期第三次加息０﹒７５厘。美聯儲暗示續重手打壓

通脹，鮑威爾記者會言論預示更鷹派的政策立場，出乎市場意料，加上俄烏戰爭恐升級，避險情

緒升溫，美股三大指數急插，中概股為主的中國金龍指數大跌５﹒９％。儲局狂鷹嚇散香江魚缸

，恒指曾插近５００點，跌穿萬八點關口，創十年九個月低位，幸好收市重奪萬八關。

恒指低開３６３點或１﹒９７％，報１８０８０，跌穿今年３月１５日低位（１８２３５）

，之後沽壓加劇，最多跌４７９點，低見１７９６５，創２０１１年１２月１９日（１７８２１

點），即十年零九個月以來新低，隨後跌勢收歛。午後變動不大，收市跌２９６點或１﹒６％報

１８１４７，全日成交８５１﹒９３億元。國指創逾六個月低，收跌１﹒１％，報６１９５。科

指盤中曾挫３﹒５％，低見３６０６，創３月中以來低位，收市挫１﹒７％，收３６７３點。

騰訊（００７００）盤中曾創５２周新低，跌１％，報２８３元。信義玻璃（００８６８）

挫４﹒７％，為表現最差藍籌。翰森製藥（０３６９２）逆市升３％，為表現最好藍籌。



＊人民幣跌不休，Ａ場兩連跌＊



美聯儲大手加息０﹒７５厘，市場憂慮美國將繼續進取加息，美元呈強，美匯指數直逼

１１２，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創

２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低。離岸人民幣兌美元跌破７﹒１，刷新逾兩年低位。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開２６６點子報７﹒０８０１，其後一直在低位

徘徊，盤中一度跌穿７﹒０９關低見７﹒０９６７，最終收盤跌２７５點，報７﹒０８１０，兩

連跌，且創自２０２０年６月１８日以來逾兩年新低。

市場避險情緒升溫，滬深股市今日兩連跌，滬綜指低開０﹒５９％即失三千一，低位有支持

，之後跌幅收窄，盤中曾一度轉升，不過收市仍跌０﹒２７％，報３１０８﹒９１點，守三千一

，深成指跌０﹒６２％；創業板指數跌０﹒５２％。光伏、儲能、鋰電池等集體反彈，軍工板塊

領漲，住房租賃、旅遊、房地產等板塊跌幅居前。兩市近３２００股飄綠，成交有所回升，兩市

成交６３８５億元人民幣，按日增０﹒４％；外資從陸股通淨流出３６﹒５億元人民幣。



＊銀行啟動加息周期，地產、銀行股齊受壓＊



美國加息０﹒７５厘，香港金管局總裁余偉文表示，本地銀行大有機會調高存貸利率，隨著

匯豐（００００５）午後宣布加最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，渣打銀行（０２８８８）亦公

布，由明日（２３日）起，最優惠貸款利率將上調０﹒１２５厘，由年息５﹒２５厘，調升至

５﹒３７５厘。本港加息周期正式啟動。

地產股受壓。新世界（０００１７）挫３﹒４％，恒地（０００１２）跌１﹒８％，嘉里建

設（００６８３）走低１﹒９％，太地（０１９７２）下滑１﹒７％，新地（０００１６）跌

１﹒１％，長實（０１１１３）跌０﹒９％，信置（０００８３）跌０﹒６％。

貝萊德安碩亞太投資策略主管Ｔｈｏｍａｓ Ｔａｗ指，過去數月１個月港元拆息持續上揚

，如今香港開始加息，相信將利好銀行股，有助改善息差，而假若中港可以開關，將利好香港經

濟及香港股市前景。不過本地銀行股仍集體下跌，恒生（０００１１）跌１﹒６％，匯控急跌

３﹒６％，中銀（０２３８８）跌０﹒８％，東亞（０００２３）跌２﹒２％，渣打跌

１﹒２１％，報５３﹒１元。

市場早已預期，香港銀行９月須調整已維持近３年的最優惠利率，銀行界人士原先估計Ｐ加

０﹒２５厘機率較大，但本地龍頭銀行滙豐及渣打只加０﹒１２５厘，較市場預期更少。



＊小鵬汽車正式發布Ｇ９，股價創上市低＊



汽車股今日全線走下坡，往日炙手可熱的「蔚小理」風光不再，尤其是上日剛發布新車Ｇ９

的小鵬汽車（０９８６８）跌得兇狠，全日插１１﹒６％，報５３﹒９元，創上市以來新低。蔚

來（０９８６６）瀉７﹒５％亦創新低，理想汽車（０２０１５）收跌４％，比亞迪

（０１２１１）跌１％。

小鵬汽車正式發布５座位電動ＳＵＶ「Ｇ９」，售價從３０﹒９９萬元人民幣起，為小鵬汽

車入場費最高的車型。Ｇ９最大賣點之一是支援８００Ｖ超快充電，充電５分鐘可行２００公里

。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，集團對Ｇ９銷情有很高期望和信心，認為產品可成為歷來

最暢銷車型，超越目前累積銷量最佳的電動轎車Ｐ７。顧宏地預期，當Ｇ９生產上軌道，明年每

月交付約一萬輛Ｇ９。據最新資料，小鵬汽車累計銷售逾１２﹒３萬輛Ｇ７。

另外，顧宏地表示，其電池供應商已經多樣化，不再將行業巨頭寧德時代

（深：３００７５０）作為其主要供應商。他沒有給出供應來源多樣化的原因。但他說，小鵬已

選擇與欣旺達（深：３００２０７）合作，為Ｇ９開發一種快速充電電池，可以在１５分鐘內充

電８０％。作為寧德時代最大的客戶之一，小鵬汽車披露這一消息，反映出寧德時代今年提價後

，中國電動汽車製造商開始尋找替代供應商，希望更好地控制成本。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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