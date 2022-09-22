《經濟通通訊社２２日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公告，２１日
回購１５１０﹒８萬股Ｈ股，耗資約５２０７﹒６萬港元；通過集中競價交易方式首次回購
２３７０萬股Ａ股股份，耗資約１億元（人民幣．下同），每股購買的最高價為４﹒２６元、最
低價為４﹒１９元。
中國石化Ａ股逆市上揚１％，最高見４﹒３元，Ｈ股跌０﹒６％，報３﹒４３港元。
（ｃｔ）
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22/09/2022 09:45
《Ａ股焦點》中石化Ａ逆市揚１％，公司昨日回購１億元Ａ股
《經濟通通訊社２２日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公告，２１日
回購１５１０﹒８萬股Ｈ股，耗資約５２０７﹒６萬港元；通過集中競價交易方式首次回購
２３７０萬股Ａ股股份，耗資約１億元（人民幣．下同），每股購買的最高價為４﹒２６元、最
低價為４﹒１９元。
中國石化Ａ股逆市上揚１％，最高見４﹒３元，Ｈ股跌０﹒６％，報３﹒４３港元。
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