《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股基金重倉股邁瑞醫療（深：３００７６０）昨日（２１日

）盤中跳水，一度急挫８％，隨後公司當晚緊急召開投資者電話會議澄清，指公司海外業務發展

壓力已經緩解，而公司從２０２１年下半年已經沒有新冠相關的訂單。

針對有傳聞邁瑞醫療股價大跌由於廣東省８月份海關出口數據不好，邁瑞醫療董秘李文楣回

應稱，目前公司海外常規業務和高端突破的進展均順利。受高基數壓力的影響，一季度邁瑞醫療

海外市場同比個位數增長。但二季度以來，高基數壓力已顯著緩解，同時海外疫情新常態下醫院

恢復，因此ＩＶＤ試劑、超聲、麻醉機等常規業務了顯著復甦，使得二季度海外市場增長接近

３０％，其中發展中國家的增速也反彈至４０％以上。

此外，由於當前海外疫情變化，公司的監護儀、呼吸機等產品的銷售能否保持增長也備受投

資者關注。公司回應稱，受海外國家對待新冠疫情的政策有所變化的影響，自２０２１年下半年

以來公司已基本沒有新冠疫情相關的採購訂單，而海外常規業務開始加速恢復。

今日邁瑞醫療續疲弱，目前跌０﹒５％，報２６２﹒７８元人民幣。（ｄｗ）

