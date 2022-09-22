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AH股新聞

22/09/2022 09:17

《中國要聞》中國婚育調查啟動，覆蓋全國１００個縣市兩萬人

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國人口與發展研究中心在官方微信公眾號披露，中國婚育狀
況統計調查近日已在全國展開，調查對象為全國１００個縣市範圍內兩萬名２０－４４周歲中國
籍的男性和女性人口。１名調查對象對應１個家庭戶。重點圍繞生育意願及其影響因素、生育政
策和相關配套支持措施、婚姻、生育、養育過程中面臨的突出問題和需求等開展調查。
　　中國婚育調查的個人問卷主要內容包括個人與家庭基本情況、生育意願及影響因素和婚姻生
育養育情況。
　　可以研究的相應指標有：婚姻狀況、初婚時間、戶規模、家庭收入與支出、住房情況，理想
子女數及結構、打算生育子女數及結構、現存子女數及性別、生育決策、未滿足生育意願的原因
、配套支持措施接受態度、生育養育最需要的支持政策與服務，婚姻觀念、婚姻成本、代際支持
、照料時間、家務分工、生育養育主觀體驗、子女教育期望。
　　中國人口與發展研究中心指出，當前中國生育計劃與生育結果之間的差距形成生育赤字，其
主要的影響因素包括身體健康狀況、婚姻家庭生活、經濟收入支出和經濟社會環境的劇烈變化和
波動。生育更替水平是一種基於人口、經濟、社會可持續發展的理性標準，中國婚育調查以這一
標準為尺，將每名調查對象的生育意願作為測量的目標。當群眾的生育意願存在赤字或與社會期
待的生育標準存在差異時，一方面詢問群眾未滿足意願的主觀原因，另一方面了解影響因素特別
是相關政策配套措施如何提升生育意願的效果。（ｌｃ）

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