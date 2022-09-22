《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行金融市場司發布文章稱，當前，

中國正處於經濟恢復緊要關口，必須以時不我待的緊逼感，鞏固實體經濟恢復基礎，增強發展後

勁。人民銀行將繼續深化金融供給側結構性改革，發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，強化信貸

政策引導作用，持續完善金融有效支持實體經濟的體制機制，為中國實體經濟高質量發展營造良

好的貨幣金融環境。



＊１３次下調存準率，釋放長期資金約１０﹒８萬億元＊



文章稱，人民銀行管好總量閘門，營造適宜的貨幣金融環境。堅持以服務實體經濟高質量發

展為目標，不斷完善貨幣供應調控機制，管好貨幣信貸總閘門，加強跨周期設計，以現代化的貨

幣管理促進實體經濟高質量發展。一是保持貨幣信貸總量合理穩定增長。人民銀行綜合運用多種

貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。２０１８年以來，１３次下調存款準備金率，釋放長期資

金約１０﹒８萬億元（人民幣．下同）。依法上繳超過１﹒１萬億元結存利潤，支持小微企業留

抵退稅加速落地。２０１８年至２０２１年，我國Ｍ２平均增速為９％，與同期名義ＧＤＰ平均

增速８﹒３％基本匹配，支持實現了經濟增長、物價穩定、充分就業的長期優化組合。



＊以永續債為突破口推動銀行多渠道補充資本＊



二是穩中求進開展跨周期調節。人民銀行強化跨周期調節，創新和豐富貨幣政策工具箱，增

強服務實體經濟的前瞻性、有效性。２０２２年以來，在經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉

弱三重壓力背景下，人民銀行及時調增政策性開發性銀行信貸額度８０００億元，推動設立

３０００億元政策性開發性金融工具，隨後新增３０００億元以上額度，支持金融機構加快中長

期基礎設施貸款投放節奏，積極匹配基建項目融資需求，助力穩定宏觀經濟大盤。

在豐富金融產品和工具方面，文章顯示，人民銀行建立多層次金融市場產品體系，綜合運用

債券、票據等金融創新品種，通過市場化方式滿足各類主體融資需求。以永續債為突破口推動銀

行多渠道補充資本，提升金融支持實體經濟的可持續性。推出綠色、雙創、三農和小微企業等專

項金融債券和鄉村振興票據、扶貧票據等產品，拓寬實體經濟資金來源。指導創設民企債券融資

支持工具，以增信手段撬動支持困難民營企業發債融資，提振市場信心。規範創新供應鏈票據、

標準化票據等產品，促進產業鏈供應鏈穩定循環。

