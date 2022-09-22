《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行金融市場司發布文章稱，當前，
中國正處於經濟恢復緊要關口，必須以時不我待的緊逼感，鞏固實體經濟恢復基礎，增強發展後
勁。人民銀行將繼續深化金融供給側結構性改革，發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，強化信貸
政策引導作用，持續完善金融有效支持實體經濟的體制機制，為中國實體經濟高質量發展營造良
好的貨幣金融環境。
＊１３次下調存準率，釋放長期資金約１０﹒８萬億元＊
文章稱，人民銀行管好總量閘門，營造適宜的貨幣金融環境。堅持以服務實體經濟高質量發
展為目標，不斷完善貨幣供應調控機制，管好貨幣信貸總閘門，加強跨周期設計，以現代化的貨
幣管理促進實體經濟高質量發展。一是保持貨幣信貸總量合理穩定增長。人民銀行綜合運用多種
貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。２０１８年以來，１３次下調存款準備金率，釋放長期資
金約１０﹒８萬億元（人民幣．下同）。依法上繳超過１﹒１萬億元結存利潤，支持小微企業留
抵退稅加速落地。２０１８年至２０２１年，我國Ｍ２平均增速為９％，與同期名義ＧＤＰ平均
增速８﹒３％基本匹配，支持實現了經濟增長、物價穩定、充分就業的長期優化組合。
＊以永續債為突破口推動銀行多渠道補充資本＊
二是穩中求進開展跨周期調節。人民銀行強化跨周期調節，創新和豐富貨幣政策工具箱，增
強服務實體經濟的前瞻性、有效性。２０２２年以來，在經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉
弱三重壓力背景下，人民銀行及時調增政策性開發性銀行信貸額度８０００億元，推動設立
３０００億元政策性開發性金融工具，隨後新增３０００億元以上額度，支持金融機構加快中長
期基礎設施貸款投放節奏，積極匹配基建項目融資需求，助力穩定宏觀經濟大盤。
在豐富金融產品和工具方面，文章顯示，人民銀行建立多層次金融市場產品體系，綜合運用
債券、票據等金融創新品種，通過市場化方式滿足各類主體融資需求。以永續債為突破口推動銀
行多渠道補充資本，提升金融支持實體經濟的可持續性。推出綠色、雙創、三農和小微企業等專
項金融債券和鄉村振興票據、扶貧票據等產品，拓寬實體經濟資金來源。指導創設民企債券融資
支持工具，以增信手段撬動支持困難民營企業發債融資，提振市場信心。規範創新供應鏈票據、
標準化票據等產品，促進產業鏈供應鏈穩定循環。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動