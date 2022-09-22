《經濟通通訊社２２日專訊》廣發銀行９月２０日公示了２６０億金融債的６家中選主承銷

商，分別是中信證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、中銀國際證券和招商銀行廣州分行

，承銷費率在０﹒００００４６％至０﹒０００２％之間。如果按每家機構平均承銷４３億債券

計算，這６家機構的最低承銷收入約為１９００元（人民幣．下同），最高約為８６００元。金

融債承銷費率跌至千萬分之五的低點。

有券商稱，在金融債承銷費上打「價格戰」是不得已而為之。金融債的風險小、規模大，本

身就有稀缺性。對承銷商來說，雖然費率低，但是盡調壓力小，規模大，銷售容易，因此每次金

融債發行都熱度不減。此外，承銷規模也是券商考察的指標之一，低價做券可以迅速提升業務規

模，從而提升排名。

此次已經不是金融債承銷費第一次出現「地板價」的情況，去年８月份，中國銀行間市場交

易商協會就發布《關於進一步加強債務融資工具承銷報價規範的通知》，要求主承銷商每季度、

每年度將債務融資工具承銷報價情況報送交易商協會，並要求「不得出現違反公平競爭、低價惡

性競爭、破壞市場秩序的行為」。（ｄｗ）

