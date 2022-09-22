《經濟通通訊社２２日專訊》據遼寧省紀委監委消息，日前，經遼寧省委批准，遼寧省紀委

監委對遼寧金融控股集團有限公司原黨委書記、董事長劉波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調

查。劉波嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受

賄、濫用職權等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理

。經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予劉波開除黨籍處分；由省監委給予其開除公

職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移

送。

經查，劉波違規收受禮金、消費卡，接受私營企業主宴請；違反組織原則，在組織函詢時不

如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；接受可能影響公正執行公務的旅遊安排

，違規從事營利活動，利用職權為他人謀取私利；干預和插手貸款業務；利用職務上的便利以及

職權或者地位形成的便利條件，為他人在企業上市、資金借貸、職務調整等方面謀取利益並非法

收受巨額財物；在行使行政管理職權時濫用職權致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

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