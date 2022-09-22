《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯邦儲備委員會宣布加息７５個基點，將聯邦基金利率目

標區間上調到３﹒００％至３﹒２５％之間，符合市場預期。這是美聯儲今年以來第五次加息，

也是連續第三次加息７５個基點，創自１９８１年以來的最大密集加息幅度。美元呈強，美匯指

數在紐約尾盤突破１１１﹒３５，是２００２年６月以來最高。人民幣中間價今報６﹒９７９８

，較上個交易日跌２６２點子，錄五連貶，創２０２０年８月４日以來逾２５個月新低。

滬深股市今早齊齊向下，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５９％，報３０９８﹒７７點，

失三千一，深綜指低開０﹒７３％。劵商、汽車、天然氣、有色概念股走低。

國防和軍隊改革研討會北京召開。中央軍委主席習近平作出重要指示，強調要認真總結運用

改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，扎實抓好既定改革任

務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標提供強大動

力。

人民銀行金融市場司發文稱，８月末企業貸款平均利率４﹒０５％，為有統計以來最低值。

為讓利企業提供堅實基礎。僅２０２０年一年，金融系統主動讓利實體經濟１﹒５萬億元人民幣

。入行指，中國正處於經濟恢復緊要關口，必須以時不我待的緊迫感，鞏固實體經濟恢復基礎，

增強發展後勁。

內地昨日（２１日）新增本土陽性略為回升至６２６宗。廣州新增２宗本土無症狀感染者，

海珠區今日起在全區範圍內啟動第二輪全員核酸檢測。荔灣區凌晨亦宣布，今日在全區範圍內啟

動全員核酸檢測工作。至於海南三亞有序恢復公共交通運營。（ｃａ）



