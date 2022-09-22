《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局議息後宣布加息０﹒７５厘，符合市場預期，亦是
連續第３次會議加息０﹒７５厘。聯儲局點陣圖顯示或將持續大幅加息，以應對持續高企的通脹
。美元呈強，美匯指數在紐約尾盤突破１１１﹒３５，是２００２年６月以來最高。人民幣兌一
美元中間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日
以來逾２５個月新低。離岸人民幣兌美元跌破７﹒１，刷新逾兩年低位，日內跌逾２６０點。
滬深股市今早齊齊向下，滬綜指低開０﹒５９％即失三千一，不過低位有支持，之後跌幅快
速收窄，盤中曾一度轉升，半日仍跌０﹒３１％，報３１０７﹒６３點，重上三千一，深成指半
日跌０﹒５７％；創業板指數跌０﹒２９％。各板塊接近全線受壓，造車股、水泥、房地產、有
色金屬、煤炭、金融股偏軟。
兩市成交略為增加，半日成交４０３２億元人民幣，較上日同時段成交增３﹒５％。
＊人民幣跌跌不休，地產、白酒板塊瀉＊
人民幣加快貶值，意味地產行業要償還更高的外債，拖累地產股今早全體受壓。金地集團
（滬：６００３８３）急跌４﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）挫４﹒７％，保利發展
（滬：６０００４８）跌３﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒３％，招商積余
（深：００１９１４）跌２﹒５％，華發股份（滬：６００３２５）、新湖中寶
（滬：６００２０８）跌近２％。
美元強勢，外資急撤，外資半日透過陸股通淨流出逾３７億元人民幣。白酒板塊領跌，金徽
酒（滬：６０３９１９）跌２﹒２％，五糧液（深：０００８５８）、伊力特
（滬：６００１９７）、酒鬼酒（深：０００７９９）齊挫近２％，天佑德酒
（深：００２６４６）跌１﹒３％。
＊聚焦備戰打仗，軍工股受鼓舞＊
中央軍委主席習近平作出重要指示，要求軍隊聚焦備戰打仗，軍工股被激勵紛紛抬頭，中航
重機（滬：６００７６５）急升４﹒２％，航發動力（滬：６００８９３）漲４﹒１％，振華科
技（深：０００７３３）升３﹒８％，中航光電（深：００２１７９）揚升２﹒４％，西部超導
（滬：６８８１２２）升２﹒１％，中航沈飛（滬：６００７６０）升１﹒４％。
機構預計年底鈉電池技術和材料體系有望基本定型，２０２３年為鈉電產業化元年，實現小
批量出貨，２０２４年實現大批量量產，規模有望達到３０ＧＷｈ。鈉離子電池板塊異動拉升，
同興環保（深：００３０２７）四連板漲停，華陽股份（滬：６００３４８）飆升８﹒３％，振
華新材（滬：６８８７０７）揚７﹒８％，湘潭電化（深：００２１２５）升５％，派能科技
（滬：６８８０６３）升３﹒８％，鵬輝能源（深：３００４３８）升４﹒５％，美聯新材
（深：３００５８６）升３﹒３％。（ｃａ）
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