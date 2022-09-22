《經濟通通訊社２２日專訊》美聯儲大手加息０﹒７５厘，市場憂慮美國將繼續進取加息，

美元呈強，美匯指數直逼１１２，人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４６８，較上個交易日跌

７２點子，錄三連貶，創２０２０年８月１２日以來逾２５個月新低。離岸人民幣兌美元跌破

７﹒１，刷新逾兩年低位。

市場避險情緒升溫，滬深股市今日兩連跌，滬綜指低開０﹒５９％即失三千一，低位有支持

，之後跌幅收窄，盤中曾一度轉升，不過收市仍跌０﹒２７％，報３１０８﹒９１點，守三千一

，深成指跌０﹒６２％；創業板指數跌０﹒５２％。光伏、儲能、鋰電池等集體反彈，軍工板塊

領漲，住房租賃、旅遊、房地產等板塊跌幅居前。兩市近３２００股飄綠，成交有所回升，兩市

成交６３８５億元（人民幣．下同），按日增０﹒４％；外資從陸股通淨流出３６﹒５億元人民

幣。



＊人幣未止貶拖累白酒、造紙股＊



研究機構克而瑞指出，三四線城市新房庫存量居２０１９年來高位，部分城市去化周期達

５０個月。地產板塊領跌，龍頭保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒７％，京投發展

（滬：６００６８３）跌４﹒５％，南山控股（深：００２３１４）跌４％，榮安地產

（深：０００５１７）、渝開發（深：０００５１４）、京能置業（滬：６００７９１）、招商

蛇口（深：００１９７９）跟跌近４％。

美元強勢，外資急撤，白酒板塊急跌，水井坊（滬：６００７７９）跌１﹒７％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌１﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒５％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）跌１﹒１％。

人民幣加快貶值，造紙股跟隨走低，五洲特紙（滬：６０５００７）挫３﹒２％，山鷹國際

（滬：６００５６７）跌１﹒６％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌０﹒９％，博匯紙業

（滬：６００９６６）跌１﹒４％，冠豪高新（滬：６００４３３）跌２﹒２％，豪悅護理

（滬：６０５００９）跌２﹒６％。



＊軍工股抬頭，片仔癀七連跌＊



中央軍委主席強調要認真總結運用改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗

。在地緣緊張的持續催化下，軍工板塊則逆市大幅走強，航發動力（滬：６００８９３）漲４％

，中航重機（滬：６００７６５）走高３﹒６％，西部超導（滬：６８８１２２）升２﹒１％。

光伏板塊拉升走強，ＴＯＰＣｏｎ電池方向領漲，億晶光電（滬：６００５３７）漲停，聆

達股份（深：３００１２５）飆升６﹒４％，鈞達股份（深：００２８６５）升４﹒４％，激智

科技（深：３００５６６）升４﹒２％，奧特維（滬：６８８５１６）升３﹒９％，寶馨科技

（深：００２５１４）跌３﹒１％。

有「中藥茅」之稱的片仔癀（滬：６００４３６）連續７個交易日下跌，收跌７﹒２％，報

２６０﹒８５元，盤中創２０２１年３月以來新低，市值跌破１６００億元。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６９﹒３４ －０﹒８８

上證綜合指數 ３１０８﹒９１ －０﹒２７ ２７００﹒００

深證綜合指數 １１１１４﹒４３ －０﹒８４ ３６８５﹒００

上證Ｂ股指數 ３０８﹒４１ －０﹒０４ １﹒３５

深證Ｂ股指數 １１７９﹒６９ －０﹒７１ ０﹒５８

上證１８０指數 ８２４４﹒５９ －０﹒６５

上證３８０指數 ５７２０﹒２８ －０﹒０５

深證成份指數 １９９１﹒８５ －０﹒６２

中小創新指數 ２２９３﹒３３ ＋０﹒１０

深圳創業板指數 ２３１９﹒４２ －０﹒５２

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