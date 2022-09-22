《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７６％，報８２３５﹒２７點，上

證３８０指數半日升０﹒０７％，報５７２７﹒０５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３５﹒９億元，賣盤超買盤，淨

流出１５﹒９億元。

國防和軍隊改革研討會北京召開。中央軍委主席習近平作出重要指示，強調要認真總結運用

改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗。軍工股被激勵紛紛抬頭，航發動力

（滬：６００８９３）漲４﹒１％，中航重機（滬：６００７６５）走高４﹒２％，西部超導

（滬：６８８１２２）升２﹒１％。

美元強勢，外資急撤，目前外資透過陸股通淨流出近１５億元人民幣。白酒板塊急跌，迎駕

貢酒（滬：６０３１９８）跌００﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒８％，水井坊

（滬：６００７７９）跌近１％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌０﹒１％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌１﹒３％。

人民幣加快貶值，造紙股跟隨走低，五洲特紙（滬：６０５００７）挫２﹒７％，山鷹國際

（滬：６００５６７）跌０﹒８％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌０﹒９％，博匯紙業

（滬：６００９６６）跌近１％，冠豪高新（滬：６００４３３）跌１﹒４％，華泰股份

（滬：６００３０８）跌１﹒１％，豪悅護理（滬：６０５００９）跌１﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

