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AH股新聞

22/09/2022 15:15

《滬股通》上證１８０收跌０﹒６５％，上證３８０跌０﹒０５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒６５％，報８２４４﹒５９點，
上證３８０指數收跌０﹒０５％，報５７２０﹒２８點。
　　美媒《Ｐｏｌｉｔｉｃｏ》引述白宮報道，美國總統拜登決定不限制從中國、日本和歐盟進
口稀土磁鐵。滬深稀土股逆市向好，方邦股份（滬：６８８０２０）大漲近７％，德宏股份
（滬：６０３７０１）升８﹒４％，科力遠（滬：６００４７８）升０﹒４％，廈門鎢業
（滬：６００５４９）升１﹒７％。
　　國防和軍隊改革研討會北京召開。中央軍委主席習近平作出重要指示，強調要認真總結運用
改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗。軍工股被激勵紛紛抬頭，航發動力
（滬：６００８９３）漲逾４％，中航重機（滬：６００７６５）走高３﹒６％，西部超導
（滬：６８８１２２）升２﹒１％。
　　美元強勢，外資急撤，目前外資透過陸股通淨流出近１５億元人民幣。白酒板塊急跌，迎駕
貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒５％，水井坊
（滬：６００７７９）跌１﹒７％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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