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AH股新聞

22/09/2022 11:37

《深股通》深成指半日跌０﹒５７％，中小創新指升０﹒４３％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日跌０﹒５７％，報１１１４４﹒６８點，深證中
小創新指數半日升０﹒４３％，報２３００﹒９２點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒０７億元，賣盤超買盤，
淨流出２０﹒０７億元。
　　人民幣加快貶值，意味地產行業要償還更高的外債，拖累地產股全體受壓。招商蛇口
（深：００１９７９）挫４﹒７％，濱江集團（深：００２２４４）跌１﹒３％，招商積余
（深：００１９１４）跌２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒９％。
　　中國民航報早前發文稱，民航局或即將恢復７３７　ＭＡＸ新飛機引進。大飛機概念股今早
卻逆市走強，中航光電（深：００２１７９）漲２﹒４％，航發控制（深：０００７３８）升
３﹒２％，中航機電（深：００２０１３）升２﹒３％，鋼研高納（深：３０００３４）飆逾
６％，宏達電子（深：３００７２６）升４﹒７％。
　　旅遊股繼續下挫，華僑城Ａ（深：００００６９）跌２﹒３％，宋城演藝
（深：３００１４４）跌２﹒８％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌近３％，嶺南控股
（深：０００５２４）跌４﹒４％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌２﹒９％，麗江股份
（深：００２０３３）跌近１％，西域旅遊（深：３００８５９）跌２﹒１％，峨眉山Ａ
（深：０００８８８）跌３﹒６％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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