《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日跌０﹒５７％，報１１１４４﹒６８點，深證中

小創新指數半日升０﹒４３％，報２３００﹒９２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４０﹒０７億元，賣盤超買盤，

淨流出２０﹒０７億元。

人民幣加快貶值，意味地產行業要償還更高的外債，拖累地產股全體受壓。招商蛇口

（深：００１９７９）挫４﹒７％，濱江集團（深：００２２４４）跌１﹒３％，招商積余

（深：００１９１４）跌２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）軟１﹒９％。

中國民航報早前發文稱，民航局或即將恢復７３７ ＭＡＸ新飛機引進。大飛機概念股今早

卻逆市走強，中航光電（深：００２１７９）漲２﹒４％，航發控制（深：０００７３８）升

３﹒２％，中航機電（深：００２０１３）升２﹒３％，鋼研高納（深：３０００３４）飆逾

６％，宏達電子（深：３００７２６）升４﹒７％。

旅遊股繼續下挫，華僑城Ａ（深：００００６９）跌２﹒３％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌２﹒８％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌近３％，嶺南控股

（深：０００５２４）跌４﹒４％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌２﹒９％，麗江股份

（深：００２０３３）跌近１％，西域旅遊（深：３００８５９）跌２﹒１％，峨眉山Ａ

（深：０００８８８）跌３﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

