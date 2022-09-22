《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指今日收跌０﹒８４％，報１１１１４﹒４３點，深證

中小創新指數收升０﹒１％，報２２９３﹒３３點。

據上海鋼聯發布數據顯示，今日部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲２５００元（人民

幣．下同）╱噸，均價報５１萬元╱噸。鋰電池概念股微升，億緯鋰能（深：３０００１４）漲

２﹒６％，邁為股份（深：３００７５１）升１﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）升

０﹒２％，惟寧德時代（深：３００７５０）跌１﹒３％。

人民幣加快貶值，意味地產行業要償還更高的外債，拖累地產股全體受壓。招商蛇口

（深：００１９７９）挫３﹒６％，招商積余（深：００１９１４）跌２﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟０﹒４％，大悅城（深：００００３１）跌３﹒６％。

中國民航報早前發文稱，民航局或即將恢復７３７ ＭＡＸ新飛機引進。大飛機概念股繼續

走強，中航光電（深：００２１７９）漲１﹒６％，航發控制（深：０００７３８）升逾３％，

中航機電（深：００２０１３）升１﹒８％，鋼研高納（深：３０００３４）飆５﹒７％，宏達

電子（深：３００７２６）升３﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

