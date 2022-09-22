《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局當地時間周三（２１日）一如外間預料，繼續加息

７５個基點，將聯邦基金利率目標區間上調到３﹒００％至３﹒２５％之間。鷹派立場推動美匯

指數在紐約尾盤突破１１１﹒３５，是２００２年６月以來最高。人民幣中間價今報

６﹒９７９８，較上個交易日跌２６２點子，錄五連貶，創２０２０年８月４日以來逾２５個月

新低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開２６６點子，報７﹒０８０１，暫創

自２０２０年６月２９日以來新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）進一步失守７﹒０９，目前跌

１８７點子，報７﹒０９１７。

美元強勢，外資急撤，目前外資透過陸股通淨流出近１５億元人民幣。白酒板塊盤中領跌，

迎駕貢酒（滬：６０３１９８）挫２﹒１％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒６％，五糧

液（深：０００８５８）跌１﹒８％，古井貢酒（深：０００５９６）跌１﹒９％，水井坊

（滬：６００７７９）跌１﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒４％，洋河股份

（深：００２３０４）跌１﹒３％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１﹒１％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌０﹒９％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌０﹒９％，今世緣

（滬：６０３３６９）跟跌０﹒３％。（ｊｔ）

