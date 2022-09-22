《經濟通通訊社２２日專訊》離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）進一步跌穿７﹒０１關，日內貶
值３００點。人民幣加快貶值，意味地產行業要償還更高的外債，拖累地產股今早全體受壓。金
地集團（滬：６００３８３）、招商蛇口（深：００１９７９）挫近４％，華發股份
（滬：６００３２５）、保利發展（滬：６０００４８）跌近３％，新城控股
（滬：６０１１５５）、濱江集團（深：００２２４４）跌近２％，新湖中寶
（滬：６００２０８）、招商積余（深：００１９１４）、上海臨港（滬：６００８４８）、萬
科Ａ（深：０００００２）等軟逾１％。
美國聯儲局當地時間周三（２１日）一如外間預料，繼續加息７５個基點，將聯邦基金利率
目標區間上調到３﹒００％至３﹒２５％之間。鷹派立場推動美匯指數在紐約尾盤突破
１１１﹒３５，是２００２年６月以來最高。人民幣中間價今報６﹒９７９８，較上個交易日跌
２６２點子，錄五連貶，創２０２０年８月４日以來逾２５個月新低。人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早亦大幅低開２６６點子，報７﹒０８０１，暫創自２０２０年６月２９日以來新
低。（ｊｔ）
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