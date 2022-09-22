《經濟通通訊社２２日專訊》新華聯（深：０００６２０）發布公告，公司及下屬子公司因

與中國華融資產管理股份有限公司存在債券收購及債務重組糾紛，涉及債務本金合計８﹒８億元

（人民幣．下同），華融資產依據公證債權文書向北京市第三中級人民法院申請執行立案，公司

於近日收到北京市第三中級人民法院的《執行通知書》，要求公司及子公司履行生效法律文書確

定的清償義務，執行標的為重組債務本金及重組收益共９﹒０７億元、重組債務逾期還款後的重

組收益及為實現債權及擔保權利發生的費用。

截至目前，公司發生的其他尚未披露的未達到披露標準的訴訟事項涉及總金額合計２﹒６２

億元，佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的９﹒８６％。

新華聯炒勢終歇，該股今早低開低走，現挫３﹒７％，報３﹒６４元。



＊否認涉及環球影城概念，過去兩年累虧５２億元＊



新華聯近期股價再因搭載北京環球影城概念而飛天，截至周二（２０日）的過去五個交易日

，實現五連板。該公司本周發布股價異動公告重申，公司主業為文旅景區開發與運營、房地產項

目開發建設、施工總承包、商業管理、酒店管理、物業服務、旅遊服務等，不涉及環球影城概念

。

事實上，自２０２０年起新華聯就陷入虧損。財報顯示，２０２０年、２０２１年新華聯淨

利潤分別虧損１２﹒８６億元、３８﹒９３億元，兩年累虧近５２億元。今年上半年，新華聯繼

續錄得淨虧損９﹒９３億元，資產負債率達９１﹒９８％。持續虧損下，新華聯及其控股股東的

債務問題愈演愈烈。截止今年上半年，公司累計負債３８３億元；公司存在借款本金到期未償還

的金額為４１﹒５５億元，全部尚未簽訂相關的展期協議。（ｗｌ）

