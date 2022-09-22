《經濟通通訊社２２日專訊》中國氣候變化事務特使解振華２１日應約與德國氣候特使摩根

舉行視像會議，雙方圍繞當前全球氣候治理進程的形勢、各自氣候行動進展以及對《聯合國氣候

變化框架公約》第２７次締約方大會（ＣＯＰ２７）預期成果等議題交換意見。

中方表示，中國已構建碳達峰碳中和「１＋Ｎ」政策體系，發布重點領域、重點行業實施方

案及相關支撐保障方案，並已取得積極進展，展現了中方應對氣候變化的堅定決心和有力行動。

不過，當前全球氣候治理面臨多重挑戰和不確定性，歐洲部分國家氣候政策出現「回擺」，希望

這只是權宜之計。各方應採取積極行動，堅決落實氣候變化中長期目標，堅持維護多邊主義，通

過合作推動實現綠色低碳轉型創新。中方又希望發達國家盡快兌現每年為發展中國家至少提供

１０００億美元資金支持的承諾，以增進氣候多邊進程中的互信。

中國官方引述德方表示，德國正努力應對當前的能源危機挑戰，堅定落實已承諾的應對氣候

變化目標。正在努力籌措氣候資金，合作幫助發展中國家提高應對氣候變化能力，願與中方加強

在氣候變化領域的交流合作，助推兩國能源轉型和綠色低碳發展，共同推動ＣＯＰ２７取得成功

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