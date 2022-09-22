《經濟通通訊社２２日專訊》中國國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，會見俄

羅斯外長拉夫羅夫。中國外交部官網刊登的新聞稿稱，王毅對拉夫羅夫表示，在烏克蘭問題上中

方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切

。他指出，兩國元首在撒馬爾罕舉行重要會晤並達成新的共識，為雙邊關係發展指明了方向，中

方愿同俄方一道，全面、高效落實元首重要共識。

俄羅斯總統普京周三（２１日）下令進行二戰以來該國首次的戰時動員，計劃徵召約３０萬

軍隊，是２月入侵烏克蘭以來的行動升級，普京更警告將動用核武在內的一切手段維護主權。烏

克蘭總統澤連斯基要求聯合國特別法庭對俄羅斯入侵烏克蘭的行為給予「公正的懲罰」，包括經

濟處罰以及剝奪俄羅斯在安理會的否決權。白宮國家安全委員會發言人則表示，美國會嚴肅對待

普京有關核武器的言論，但認為目前無必要提高美軍的戰略遏制準備程度。

中國國家主席習近平上周在烏茲別克斯坦撒馬爾罕會見俄羅斯總統普京。習近平表示，中方

愿同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，並讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，中方堅決

反對「台獨」分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。（ｗｌ）

