《經濟通通訊社２２日專訊》中證監網站信息顯示，蜜雪冰城股份有限公司的Ａ股上市申請

已獲受理並正式預披露招股書，「國民連鎖茶飲第一股」擬登陸深交所主板。招股書顯示，廣發

證券（０１７７６）（深：０００７７６）為蜜雪冰城上市的主承銷商。

自去年９月在河南證監局接受輔導備案起算，蜜雪冰城已走過整整一年上市之路，期間資本

市場給予其的最高估值達到６００億元（人民幣．下同）。



＊門店逾２萬家，居全國現製茶飲行業第一＊



經歷多輪資本市場融資後，蜜雪冰城擴張速度加快。招股書顯示其近年營業收入增長迅速，

２０２０年、２０２１年營業收入分別為４６﹒８０億元、１０３﹒５１億元，同比分別增長

８２﹒３８％、１２１﹒１８％。截至２０２２年３月末，蜜雪冰城公司共有門店數量

２２２７６家，根據窄門餐眼數據統計，門店數量位居國內現製茶飲行業第一，其門店網絡已覆

蓋境內３１個省份、自治區、直轄市和境外的越南、印尼等國家。

蜜雪冰城創立於１９９７年，過去逾２０年來通過「直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體」的

方式打造現製茶飲連鎖品牌「蜜雪冰城」、現磨咖啡連鎖品牌「幸運咖」和現製冰淇淋連鎖品牌

「極拉圖」。目前來看，國內餐飲品牌中只有蘭州拉面和沙縣小吃的門店數量比蜜雪冰城更多。

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