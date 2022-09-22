【ＦＯＣＵＳ】深蹲－彈跳－俯衝，隔夜美股三大指數過山車般走勢，令「ＦＥＤ

Ｐｉｖｏｔ（聯儲轉向）」押注，成為ＦＯＭＣ議息日當天的黑色笑話。除了一如預期第三度加

息０﹒７５厘，推升聯邦基金利率至３％－３﹒２５％的２００８年１月以來最高；多達１２位

委員（總數１９位）一致預期，利率將在２０２３年全年維持４﹒５％－５％高位，美匯指數一

騎絕塵直逼１１２。



＊鴿子也有利爪，明年利率中位數４﹒６％＊



鴿子也有利爪。一路錯判通脹，難甩「明鷹實鴿」標籤的聯儲主席鮑威爾，這一次恐怕真的

不撞南墻（衰退）不回頭。

延續上月Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上「一些痛苦（ｓｏｍｅ ｐａｉｎ）」的鷹調，

鮑威爾周四（２２日，本港時間）凌晨於議息後記者會續稱，沒有「無痛（ｐａｉｎｌｅｓｓ）

」的方式來擺脫通脹；利率可能只是剛剛進入「限制性的最低水平（ｖｅｒｙ ｖｅｒｙ

ｌｏｗｅｓｔ ｌｅｖｅｌ）」；房地產市場這個通脹源頭之一可能必須經歷一次調整（ｇｏ

ｔｈｒｏｕｇｈ ａ ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）。

為鷹調升級背書的是最新點陣圖，預期今年底利率中位數為４﹒４厘（６月預估為３﹒４厘

），明年為４﹒６厘（６月預估為３﹒８厘）；１９位委員中更有多達１２位，預期明年全年維

持４﹒５％－５％高位（其中６位看４﹒７５％），換言之，市場原本押注美息明年３月見頂後

拾級而下，恐是一廂情願。



＊失業率勢續升，多指標顯示前景黯淡＊



美聯儲扭盡六壬修復「維護價格穩定」的信譽，利率期貨市場預期１１月多達６８％機會第

四度加息０﹒７５厘，有何代價？對此，鮑威爾直言，沒有人知道這個過程會否導致衰退，軟著

陸的可能性似在減弱（ｌｉｋｅｌｙ ｔｏ ｄｉｍｉｎｉｓｈ）。點陣圖最新預計，美國今年

ＧＤＰ增速僅０﹒２％（６月預估為１﹒７％），明年失業率料升至４﹒４％（６月預估為

３﹒９％）。

但此恐怕仍難以令通脹重回２％的政策目標，最悲觀的假設是，若要實現此，失業率或達

６﹒７％，全美失業大軍將逾５３０萬。美國利率、失業率大趨勢雙雙未見頂，從全球集裝箱運

費到聯邦快遞（ＦｅｄＥＸ）股價，從全美住宅建築商信心指數到成屋銷售量，從硅谷的初創企

業削減開支，到巨頭如Ｍｅｔａ開始悄悄裁員－－無不指向前景黯淡。

值得一提的是，隨著２年期國債、１０年期國債收益率分別企上４％、３﹒５％，美國公共

債務的利息支出在截至８月的過去１２個月計飆升至７１６０億美元歷史新高。



＊憂非理性市場海嘯，暫時遠離高波動＊



鑒於此，華爾街大熊、大摩首席策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ認為，投資者至今仍未對上

市公司盈利增長的風險充分定價，他預計，標指到年底將進一步跌至３４００點（潛在跌幅

１０％）。眼見傳統的「６０╱４０平衡組合」回報錄１９３７年以來最低，Ｗｉｌｓｏｎ直言

「Ｂｏｒｉｎｇ ｉｓ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ（以穩為上）」。

同樣採取防守策略的還有匯豐，該行主張最大限度地減持股票，因預期快速出現「ＦＥＤ

Ｐｉｖｏｔ」是不現實的。早前預言聯儲將加息１厘的野村則警告，市場上任何的現金為王、平

倉、獲利了結等策略，都可能導致更大的脫離基本面的市場波動海嘯。

相比沃爾克時代聯邦基金利率接近２０％，現時４﹒６２５％的峰值中值預測，顯然令鮑威

爾更願意冒險；當聯儲繼續旋轉加息絞索，或是時候暫時遠離高波動資產。

