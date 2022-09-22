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AH股新聞

22/09/2022 09:18

【大國博弈】中英外長會晤，王毅籲英恪守一中承諾明確反對台獨

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，與英國外相
祁湛明會談。
　　王毅表示，中英作為聯合國安理會常任理事國，應聚焦互惠合作，避免衝突對抗。中英關係
要發展好，相互尊重是基礎，客觀認知是前提，妥善處理分歧是關鍵，希望英國新政府從戰略高
度和長遠角度，看待中國和中英關係，與中方相向而行，平等相待，推動中英關係沿著正確軌道
發展。
　　兩人又談及台灣和烏克蘭問題，王毅說，英方應該恪守一中承諾，明確反對「台獨」，又指
中方在烏克蘭問題的立場一以貫之，一開始就致力勸和促談，當務之急是停火止戰，防止局勢升
級，共同應對危機外溢的負面影響。
　　祁湛明指英方在台灣問題上的立場沒變，同時對台海局勢緊張表達憂慮。他說，英方致力於
同中國建立互利有效的關係，助力各自實現增長，促進和平安全，使雙方人民受益。祁湛明重申
譴責俄羅斯發動入侵的立場。
　
＊王毅會見法國總統外事顧問博納＊
　　
　　王毅在亦會見法國總統外事顧問博納。博納介紹了馬克龍總統在聯大一般性辯論發言中就烏
克蘭危機闡述的觀點，表示法方高度重視歐洲安全穩定和恢復和平，願同中方保持高層交往，加
強溝通協調，共同致力於止戰促和。
　　王毅表示，中方讚賞馬克龍總統再次公開表示反對「新冷戰」、反對陣營和集團對抗、反對
世界分裂，支持法方積極開展和平斡旋。中方主張維護各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗
旨和原則。中法都致力於和平，期望通過和談盡快實現停火止戰。面對當前危機，有必要發出一
致聲音，展現作為聯合國安理會常任理事國的大國擔當。（ｃａ）

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