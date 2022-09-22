《經濟通通訊社２２日專訊》華為Ｍａｔｅ５０系列三款新品昨日（２１日）正式開售，華

為全國多家門店門口迎來排隊取機潮。Ｍａｔｅ５０新品保時捷版加價８０００元人民幣。

由於９月２１日銷售過於火爆，華為已開始緊急增產Ｍａｔｅ５０系列。此前供應鏈消息稱

，華為Ｍａｔｅ５０系列，備貨量約４００萬台，之後有所加單，但具體數量不明。（ｃａ）



