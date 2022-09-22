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AH股新聞

22/09/2022 11:11

《華為動向》Ｍａｔｅ５０系列新機火爆，華為開始緊急增產

　　《經濟通通訊社２２日專訊》華為Ｍａｔｅ５０系列三款新品昨日（２１日）正式開售，華
為全國多家門店門口迎來排隊取機潮。Ｍａｔｅ５０新品保時捷版加價８０００元人民幣。
　　由於９月２１日銷售過於火爆，華為已開始緊急增產Ｍａｔｅ５０系列。此前供應鏈消息稱
，華為Ｍａｔｅ５０系列，備貨量約４００萬台，之後有所加單，但具體數量不明。（ｃａ）
　

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