《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，持有

１﹒６５％股權的股東上海均瑤集團自披露起１５個交易日後的６個月內，擬通過集中競價交易

方式減持不超過約１﹒５６億股Ａ股，佔０﹒８２６％股權。

該集團指，上海均瑤集團按自身經營計劃需要按市場價格減持，減持計劃實施不會導致上市

公司控制權發生變更。（ｗｈ）

