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AH股新聞

22/09/2022 07:53

《國企紅籌》東方航空（６７０）股東均瑤集團擬沽０﹒８３％股權

　　《經濟通通訊社２２日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，持有
１﹒６５％股權的股東上海均瑤集團自披露起１５個交易日後的６個月內，擬通過集中競價交易
方式減持不超過約１﹒５６億股Ａ股，佔０﹒８２６％股權。
　　該集團指，上海均瑤集團按自身經營計劃需要按市場價格減持，減持計劃實施不會導致上市
公司控制權發生變更。（ｗｈ）

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