《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開１４２點，報１８６３８點。最高跌
１４２點報１８６３８點，最低跌３４６點報１８４３４點。恒指收報１８４４４點，跌３３６
點或１﹒７９％。
北水全日淨流入４４﹒２５億元，增加１５２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是舜宇光學科技（０２３８２）、旭輝控股集團（００８８４）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交８１３﹒０３億元增加１１﹒４％。其中港股通成交１７７﹒３億元，佔總成交
２１﹒８％。
＊大華繼顯維持「持有」評級＊
大華繼顯發表報告，引述舜宇管理層指，智能手機終端用戶需求態度謹慎，預期今年不會出
現明顯復甦跡象，但因蘋果及三星供應鏈的份額增加，對長期發展充滿信心。大華繼顯維持對舜
宇「持有」評級，目標價由１１２﹒２元下調至１１１﹒３元。
盈富基金跌１﹒７％報１９﹒１１元，北水淨買入１５﹒５億元；騰訊控股跌２﹒５２％報
２８６元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升２﹒１８％報１０﹒３元，北水淨買入
３﹒６億元。
舜宇光學科技跌１０﹒５１％報８５﹒６元，北水淨賣出２﹒７億元；旭輝控股集團跌
１１﹒２５％報１﹒４２元，北水淨賣出１﹒１億元；工商銀行跌１﹒０３％報３﹒８４元，北
水淨賣出１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） １５﹒５４
騰訊控股 （００７００） ４﹒８７
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒５６
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１１
小米集團 （０１８１０） １﹒０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒６９
旭輝控股集團 （００８８４） －１﹒１５
工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６
藥明生物 （０２２６９） －０﹒３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動