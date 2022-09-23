《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市第三批次商品住宅用地供應掛牌昨

日報價截止，其中１０宗地順利成交，８宗地今日進入現場競價環節。１０宗地涉及石景山、大

興、房山、密雲、通州、順義等區，石景山區五里坨地塊是唯一一個位於城六區的地塊。該地塊

土地面積約８﹒３萬平方米，規劃建築規模約９﹒９６萬平方米，最終由重慶中交麗景置業有限

公司以２２﹒７億元（人民幣．下同）競得，成交樓面地價每平方米２﹒２８萬元。未來商品房

銷售指導價為每平方米６﹒２萬元。

另外９宗地中，大興區西紅門鎮地塊受到更多關注。該地塊位於南五環內，京開高速以東，

土地面積約２﹒７９萬平方米，規劃建築規模約６﹒９７萬平方米，容積率２﹒５。該地塊最終

由華潤置地、中鐵置業集團和北京興創置地聯合體以２５億元競得，成交樓面地價每平方米

３﹒５９萬元。未來商品房銷售指導價為每平方米６﹒６萬元。

北京經濟技術開發區亦莊新城０５１０街區有１宗地入市成交，土地面積約２﹒１６萬平方

米，規劃建築規模約４﹒３３萬平方米，最終由北京亦莊博潤置業和北京亦莊久築工程管理有限

公司聯合體以１４﹒３億元競得，成交樓面地價每平方米３﹒３萬元。未來商品房銷售指導價為

每平方米５﹒８萬元。

通州區梨園鎮有１宗地入市成交，位於北京環球度假區北側，土地面積約２﹒４６萬平方米

，規劃建築規模約５﹒６４萬平方米，配有托幼用地。該地塊最終由中能建城市投資發展有限公

司和北京張家灣設計小鎮有限公司聯合體以１６﹒５億元競得，成交樓面地價每平方米２﹒９３

萬元。未來商品房銷售指導價為每平方米６﹒２萬元。

順義、房山、密雲區各有兩宗地順利成交。其中，順義新城第５街區地塊位於仁和公園南側

，土地面積約６﹒９２萬平方米，規劃建築規模約１１﹒０７萬平方米，最終由北京盟科置業有

限公司和北京天竺房地產開發有限公司聯合體以２４﹒３億元競得，未來商品房銷售指導價為

４﹒４萬元╱平方米；房山區佳世苑三期地塊位於西潞街道，配有基礎教育用地，最終由北京安

順園房地產開發有限公司以４﹒３億元競得，未來商品房銷售指導價為每平方米４﹒５萬元；密

雲區水源路地塊臨近京瀋高鐵密雲站，最終由北京眾智房地產開發有限公司以１﹒８億元競得，

未來商品房銷售指導價為每平方米３﹒１萬元。

