《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》銀保監相關部門負責人表示，五年來，經

過艱苦努力，重點領域風險由快速發散轉為明顯收斂，防範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階

段性成果。其中房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉。堅持「房住不炒」定位，圍繞「穩地

價、穩房價、穩預期」目標，持續完善房地產金融管理長效機制。合理滿足房地產市場融資需求

，穩妥處置恒大等部分頭部房企風險。地方政府隱性債務風險得到穩妥處置。增量風險已基本控

制，存量風險化解正有序推進。



＊經濟運行面臨一些超預期因素衝擊，銀行業穩健＊



相關部門負責人表示，當前正處於經濟恢復緊要關口，經濟運行面臨一些超預期因素衝擊，

經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，但中國經濟韌性好、潛力足、回旋餘地大，持

續恢復發展的良好態勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件沒有改變。中國銀行業保險業運行

穩健，風險抵御能力顯著增強，資產質量整體保持平穩，風險完全可控。

地方政府隱性債務風險得到穩妥處置。增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。部

分大中型企業債務風險平穩化解。渤海鋼鐵、海航集團、東北特鋼、北大方正等一批債務金額巨

大、涉及面廣的大型企業債務風險事件得到平穩處置。

